رابغ.. "الرويثي" يقف على جاهزية مساجد المحافظة بعد عودة المصلين

واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ، محمد بن عبد الرحمن الرويثي، على استعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها، قبل وبعد عودة المصلّين لها.

كما جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 05:38 PM

واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

رابغ.. "الرويثي" يقف على جاهزية مساجد المحافظة بعد عودة المصلين

صحيفة سبق الإلكترونية

رابغ

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وقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ، محمد بن عبد الرحمن الرويثي، على استعدادات وجاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز التابعة لها، قبل وبعد عودة المصلّين لها.

كما جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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