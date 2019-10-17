أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة"

تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان

ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

اختفاء فتاة حي السامر جدة فاطمة مبارك

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:43 PM

تعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان

أسرة "فاطمة" تبحث عنها بعد غيابها منذ يومين في "سامر جدة"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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ما زالت أسرة فاطمة مبارك (29 عاماً) تُواصل البحث عنها منذ غيابها قبل يومين وخروجها من بيتها بحي السامر بجدة.

وقال أحد الأقارب: إن المفقودة سمراء البشرة وتعاني من تخلف عقلي وذهني ومصابة بمرض السرطان، وتم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانها.

وناشد قريبها مَن يملك أي معلومة حول الفتاة المفقودة تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0561312418.

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اختفاء فتاة حي السامر جدة فاطمة مبارك

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