رئيس الوزراء الباكستاني يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية.