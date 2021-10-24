"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548252 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537282) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8778) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة.