"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548252 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537282) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8778) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة.

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24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548252 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537282) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8778) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 79 حالة.

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