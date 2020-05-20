المسند ومرصد المجمعة: رمضان ٣٠ يوماً.. والعيد يوم الأحد

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة المقبل

أكّدت الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الجمعة ٢٩ رمضان الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠؛ ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد ٢٤ مايو، وسيُكمل شهر رمضان ٣٠ يوماً.

ففي مرصد جامعة المجمعة، أعلن المرصد أن القمر سيغرب قبل الشمس بـ ١٣ دقيقة يوم الجمعة ٢٩ رمضان، وقال: بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية بأن الشمس ستغرب الساعة ٦:٣٩ عند درجة ٢٩٣ ويغرب القمر الساعة ٦:٢٦ أي سيغرب قبل الشمس بنحو ١٣ دقيقة.

وأضاف "أما يوم السبت ٣٠ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م فستغرب الشمس الساعة ٦:٤٠ عند درجة ٢٣٩ وسيغرب الهلال الساعة ٧:٢٣ عند درجة ٢٩٣، أي أن الهلال سيمكث بمقدار ٤٣ دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع ٨,٨٤ واستطالة ١٠,٦٠".

كما أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الهلال يوم الجمعة ٢٩ رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب ١٠ دقائق، وسيكون الاقتران بين الهلال والشمس الساعة ٨:٣٩ دقيقة، وبهذا سيكون شهر رمضان ٣٠ يوماً والعيد يوم الاحد ٢٤ مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة ٢٩ رمضان.

وبتوقيت القاهرة، يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجرياً الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية، حيث يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، إذ يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" بـ 11 دقيقة تقريباً.

وفي باقي محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تراوح بين 9 و12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تراوح بين 1 و16 دقيقة، وبذلك يكون فلكياً يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوّال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 24 مايو المقبل.