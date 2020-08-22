الجزائر .. 401 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر 401 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 41.068 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، في المؤتمر الصحفي اليوم (السبت)، أن اللجنة سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.424 حالة وفاة.

وأضاف أن 287 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28.874 حالة.