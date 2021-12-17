"السكري والغدد الصماء ببيشة" يقدم خدماته الطبية لـ 1954 مستفيداً خلال نوفمبر الماضي

من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في محافظة بيشة، خدماته الصحية والعلاجية لـ 1954 مستفيداً خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م.



وفي التفاصيل، أوضحت صحة بيشة، أن المركز استقبل عدد 1108 مراجعين في عيادات "السكري كبار"، وعدد 144 مراجعاً في عيادات "السكري أطفال"، وعدد 471 مراجعاً في عيادات الغدد، وعدد 231 مراجعاً في عيادة القدم السكري.



ويواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميزاً من الأطباء والاختصاصيين والفنيين.