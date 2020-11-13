"مدني الشمالية" يحذر من الاقتراب من الأودية القريبة من عرعر

بعد هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المتنزهين، من الاقتراب من الأودية والشعاب القريبة من مدينة عرعر ، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم مديرية المنطقة العقيد فهد بن الأسمر العنزي، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد ضرورة متابعة إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام حول المتغيرات الجوية.