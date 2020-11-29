بـ3598 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 214307

الفيروس أودى بحياة 68 مريضًا في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 214307 إصابات.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي بأنها سجَّلت 68 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 2694 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 بعد تسجيل 5862 حالة إضافية.