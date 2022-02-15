بينها "أسد وذئب".. تحييد خطر كائنات مفترسة في متنزه خاص ببريدة

الحياة الفطرية: الفرق باشرت ونقلتها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إن الفرق التابعة له، وبالتعاون مع الجهات الامنية المختصة، تمكنوا من السيطرة على عددٍ من المفترسات في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة، وتحييد خطرها، ومن ثم نقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

وأوضح المركز أنه تلقى بلاغاً عن عرض عدد من المفترسات "أسد وذئب وعدد من الثدييات والطيور والزواحف"، بشكل غير نظامي، بالمخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية، موضحاً أن الفرق باشرت الموقع.