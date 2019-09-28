"أبل" تحقّق "حلم عشاقها" أخيراً .. ترقبوا آيفون 2020

تطوّر سيسعد كثيرين بحسب التسريبات الأولية والمبكرة

أخيراً، يبدو أن شركة أبل استجابت للمطالب الكثيرة والمتكررة لعشاق هاتفها الذكي آيفون، ولكن في نسخته المقبلة التي ستطرح بعد نحو عام على الأرجح.

بالتأكيد سيسعد هذا التطور، إن تحقق، عشاق آيفون، عندما تطرح الشركة "آيفون 12"، بحسبما أفادت به التسريبات الأولية والمبكرة.

ووفقاً لأحد أبرز مسرّبي المعلومات المتعلقة بآيفون، بن جيسكين؛ ستزيل الشركة الأميركية العملاقة أكثر ما يزعج المستخدمين، حيث ستغطي شاشة آيفون المقبل واجهة الجهاز، بشكل حقيقي، بعد التخلص من النتوء المزعج الذي يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات عدة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

ووفق ما نقلته، السبت، "سكاي نيوز"، فمن المنتظر أن تحتوي جميع طرز آيفون 12 المقبلة على حافة عند الحدود العلوية للشاشة تتضمن الكاميرا ومصادر الضوء ومستشعرات التعرف على الهوية والوجه، وبذلك ستكون "أبل" قادرة على تقديم شاشة كاملة أكثر من أيّ وقت مضى.

وفي تغريدة خاصة على حسابه في "تويتر"، قال جيسكن "يتمتع أحد النماذج الأولية من آيفون 2020 بشاشة قياس 6.7 بوصة مع مستشعرات التعرف على الوجه ونظام كاميرا استشعار العمق ’ترو ديبث‘ على الحافة العلوية للشاشة".

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون هذا التصميم الجديد متاحاً فقط على الطرز المتقدمة من آيفون كأن يكون خليفة لهاتف "آيفون 11 برو ماكس" الذي طرح هذا العام.

ويعد "آيفون 11 برو ماكس" الهاتف الذكي الوحيد من "أبل" الذي يتميز بشاشة قياس 6.7 بوصة، وهو أغلى طراز؛ إذ يبلغ سعره نحو 1400 دولار.

ورغم هذا التسريب، فلا توجد طريقة لتأكيده حتى الآن، أو ربما من المبكر الحديث عنه، إضافة إلى أنه قد يكون خبراً خاطئاً بالمطلق، خصوصا أنه يبدو من الصعب للغاية ضغط كل مكونات الكاميرا ونظام التعرف على الوجه في الحافة العلوية لإطار الشاشة، وليس أسفلها كما فعلت شركات أخرى، وذلك على الرغم من أن "أبل" قادرة على توفير عنصر المفاجأة.

إضافة إلى ذلك، فإن شركة أبل لم تؤكّد أيّ خطط من هذا القبيل، لذلك يجب التعامل مع كل الشائعات والتسريبات بحذر، ولا يمكن معرفة الحقيقة قبل سبتمبر 2020، وهو الموعد المرجح لإطلاق شركة أبل هاتفها الذكي آيفون 12.

ومع ذلك، يبدو أن عشاق آيفون معجبون بالتصميم الجديد "المسرّب" لآيفون 2020، وهو ما أظهرته ردودهم على "التسريبة" التي ذكرها جيسكن؛ إضافة إلى تعليقاتهم على منتدى "أبل ريديت".

وكانت "أبل" قد تعرّضت للنقد العام الماضي بسبب "إخفاء" الشق أو نتوء الكاميرا في إعلاناتها عن هواتفها الذكية من خلال تصوير شاشات هاتف تن إس، وتن إس ماكس تحتوي على صورة ملونة لكوكب، لكن خلفية الكوكب سوداء تتداخل مع نتوء الكاميرا فلا تظهره في الإعلانات.