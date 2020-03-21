شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

جولة لـ "سبق" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

وثَّقت جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 10:51 AM

جولة لـ "سبق" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

سويد الحارثي

بلقرن

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وثَّقت جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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