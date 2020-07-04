"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.
وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.
وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.