"حقوق الإنسان" تتفقد السجن العام وجمعية رعاية الأيتام بالمدينة المنورة

ضمن وفد برئاسة نائب الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله الخيال

قام وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله الخيال وعدد من أعضاء المجلس والمختصين بتفقد السجن العام ومستشفى الملك فهد والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (كهاتين) بالمدينة المنورة والتقى خلالها عدداً من المسؤولين.

وبين "الخيال" أن التعاليم الإسلامية تؤكد على حفظ الحقوق، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بما شاهده من عمل في مركز التدريب التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي تضمن أعمال النجارة والميكانيكا وغيرها من المهن، كما تمت زيارة الأجنحة النموذجية لذوي السلوك المتميز؛ لحث البقية على ذلك وزيارة المسرح والمكتبة ومرسم الأعمال الفنية. بينما رصدت الهيئة خلال زيارتها بعض الملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تفقّد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الخدمات المقدمة لمرضى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة والتقى مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور محمد الخلاوي وشاهد الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى تمتعهم بالحقوق الصحية التي كفلتها لهم الأنظمة المرعية بالمملكة، واطلع خلال الجولة على أقسام الطوارئ والتنويم والعيادات الخارجية، والتقى عدداً من المرضى ومرافقيهم، مستفسراً عن مستوى الخدمات المقدمة لهم كحق مكفول لهم ومناقشتها مع مدير الشؤون الصحية ومدير المستشفى والعاملين بها.

وتفقّد وفد الهيئة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (كهاتين) حيث تجول النائب في القرية النموذجية التي هي عبارة عن مباني متكاملة وحديقة وسكن وما تحتويه، من الأقسام كما شاهد إنتاج اليتيمات من ملابس وأشغال يدوية، حيث تمت خلال الزيارة مناقشة حقوق الفتيات المالية الزواج الدراسة والابتعاث وغيرها من الحقوق، فيما استمع معاليه والوفد لبعض المعوقات، مؤكداً رغبة الهيئة بالسعي لتذليل تلك الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.