"الصندوق العقاري" ينفّذ أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية خلال عام 2021

بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بـ 4.8 مليون عملية إلكترونية في 2020

نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 6 ملايين عملية وخدمة إلكترونية عبر منصّاته المختلفة خلال عام 2021، وذلك تسهيلاً لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق نفّذ وعبر قنواته المختلفة أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية خلال عام 2021، بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بـ4.8 مليون عملية إلكترونية خلال عام 2020م، مؤكداً أن إستراتيجية الصندوق الرقمية تهدف إلى أتمتة جميع الخدمات لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطن للمسكن بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بهدف رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وبيّن ابن ماضي، أن العمليات الإلكترونية التي تمت من خلال البوابة الإلكترونية بلغت أكثر من 1.9 مليون عملية إلكترونية، وأكثر من 678 ألف عملية نُفذت عن طريق الفروع، فيما تفاعلت حسابات الصندوق على منصة تويتر وخدمة المستفيدين مع أكثر من 200 ألف عملية، مشيراً إلى أن مركز الاتصال الموحد أجاب عمّا يزيد على 3.7 مليون اتصال عام 2021 بنسبة نمو 61 بالمائة مقارنة بـ2.3 مليون اتصال نفّذها عام 2020م.

وأفاد بأن نمو استخدام المستفيدين للخدمات الإلكترونية وإنهاء جميع إجراءات القرض العقاري المدعوم يأتيان نتيجة الموثوقية ودقة الخدمات الإلكترونية المقدمة، مشيراً إلى أن ثقة المستفيدين بالحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج "القرض المدعوم" والبرامج والمبادرات المساندة، إضافة إلى تكاملية الجهود مع منظومة الإسكان وبالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري، أسهمت في تمكين أكثر من 600 ألف مستفيد من تملك السكن خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول "القرض المدعوم".