مذكرة تفاھم بين "متمم" وبنك البلاد لتعزيز سبل التعاون المشترك

لإثراء المعرفة المالية في المجتمع بمساراتھا المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية

وقّع مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" اليوم، مذكرة تفاھم مع بنك البلاد، وذلك في إطار جھود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بما يسھم في الإثراء المعرفي ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك.

ووقّع المذكرة المشرف على المركز المكلف عبدالرحمن العضيبي، ومن جانب بنك البلاد المدير التنفيذي للتسويق والتواصل والمشرف على برامج المسؤولية المجتمعية للبنك عبدالمحسن الملحم.

وأوضح "العضيبي" أن المذكرة تھدف لإثراء المعرفة المالية في المجتمع بمساراتھا المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية وتعزيز دورھما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل التي تصب في خدمة المجتمع المحلي والاقتصادي.

كما أبان الملحم أن مذكرة التفاھم مع مركز التواصل والمعرفة المالية، تندرج ضمن خطط بنك البلاد لتوسيع نطاق التعاون؛ من أجل تحقيق الأھداف الاستراتيجية لتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية وبناء القدرات المھنية في مجال التثقيف المالي والاقتصادي والتعاون في مجال التطوير والابتكار في برامج الشراكات والمسؤولية المجتمعية.