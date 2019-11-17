جدة.. القوات البحرية تنفذ تمرين السيف الأزرق 2019 مع نظيرتها الصينية

"العمري": يأتي في إطار مواجهة التحديات والمحافظة على استقرار المنطقة

نفّذت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة اليوم، التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019م"، مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، والملحق العسكري الصيني لدى المملكة لين لي، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وبدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التمرين العقيد البحري عبدالله محمد العمري، كلمةً أكد خلالها أهمية هذا التمرين المشترك، وأنه يأتي في إطار مواجهة كل التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصبّ جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

وبيّن العقيد "العمري" أن التمرين يهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

بعد ذلك قدّم ركن عمليات التمرين المقدم البحري الركن طارق بن سالم السالم، إيجازاً مرئياً عن فعاليات التمرين وميادينه وشعاره، بالإضافة إلى مراحل التمرين.

عقب ذلك ألقى قائد الأسطول الغربي كلمة رحب فيها بالحضور، معلناً افتتاح التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019م"، والذي سينفذ على مدى ثلاثة أسابيع، متمنياً أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذا التمرين لما فيه مصلحة القوات البحرية للبلدين الصديقين.

وفِي الختام التُقِطت الصور التذكارية.