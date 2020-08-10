"المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال

لتسببها في الحوادث المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".



