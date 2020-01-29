"هيئة الرياضة" تدشن مهرجان الشتاء بنادي "صم الشرقية"

يستمر لمدة شهر في مختلف المجالات

يدشن مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن سعيد السريعي، غداً الخميس، مهرجان الشتاء، في نادي الصم بمدينة الدمام، ويستمر لمدة شهر في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

ورحب رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، بجميع المشاركين في هذا البرنامج الذي يستهدف جميع الأعمار، مشيداً بما يلقاه النادي من دعم ومساندة من الهيئة العامة للرياضة، ممثلاً بمكتب المنطقة الشرقية وعلى رأسهم مدير عام المكتب، حامد السريعي، الذي يتشرف النادي ومنسوبيه بتدشين أول مهرجان ينظم خلال هذا العام.

وقال "الباحص": إن المهرجان يهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب للصم وضعاف السمع واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع، وإعطاء المساحة الكافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها النادي لمنسوبي، حيث يتضمن البرنامج العديد من المناشط اليومية في مختلف المجالات.

وأضاف أن هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والمستقبلية لعام ١٤٤١/ ١٤٤٢ المعتمدة في رؤيتها على إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية، حيث تتركز في ثلاثة عناصر هي: المسؤولية الاجتماعية، ومن ذلك النشاط الثقافي ويتمثل في الجانب الفني مثل الفن التشكيلي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات المتنوعة، وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة، لإقامة الدورات التدريبية المختلفة وتنظيم المحاضرات التوعوية والتأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب في ذلك، كذلك النشاط الاجتماعي ويتمثل في المشاركة في أسابيع الأصم العربي، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية وتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية وتنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام إلى جانب استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم حيث سينطلق برنامجهم السبت القادم بفعالية الأسر المنتجة.

وأكد "الباحص" أن هذه الخطة اتخذت من رؤية 2030 الوطنية هدفاً محورياً، وتعكس الغاية التي ستنقل المملكة، بمشيئة الله تعالى، إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي، ومن ذلك ما ستقدمه أندية الصم في هذا المضمار.