بالفيديو.. راكب "استثنائي" يفعل بالطائرة شيئًا غير متوقع.. شاهد التفاصيل

فاجأ أحد الركاب على متن طائرة تابعة لخطوط "إيزي جت" الجوية، كانت في رحلة متوجهة من "مانشستر" في المملكة المتحدة إلى "أليكانتي" في إسبانيا، عندما قرر أن يقود الطائرة بعد تأخر الكابتن الذي كان مكلفًا بقيادة الطائرة.

وفي التفاصيل، فقد تأخر إقلاع الطائرة أكثر من ثلاث ساعات، وبينما كان الركاب جالسين في مقاعدهم بالطائرة يستمعون لعبارات الاعتذار من شركة الطيران على تأخر الرحلة، قرر المسافر مايكل برادلي، أن يقود الطائرة بعد الاتصال بشركة الطيران التي يعمل معها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعمل "برادلي" كابتن طائرة في شركة طيران، حيث كان يخطط للسفر لقضاء إجازة برفقة أسرته، قبل أن يتخذ قرارًا مفاجئًا بقيادة الطائرة؛ لتجنب إلغاء الرحلة التي تأخرت عن موعدها.

وعرض مايكل قيادة الطائرة بنفسه بعد تأخير طال ساعات، من خلال مكبر الصوت على متن الطائرة، ووثق أحد الركاب مقطع فيديو له وهو يقول للركاب: "زوجتي الجالسة في الصف رقم 15 مع ابني الصغير، قالت لي إن سبب التأخير هو أن هذه الرحلة بحاجة إلى كابتن آخر للإقلاع، ما دفعني إلى الاتصال بالشركة التي أعمل فيها بالأساس لتقديم خدماتي، بما أن رخصة القيادة بحوزتي".

وأضاف: "أريد حقًا أن أقضي هذه الإجازة لذا بعد 38 ثانية على اتصالي بالشركة، حصلت على الموافقة بقيادة الطائرة"، وأخذ يمازح الركاب بالقول إنه يرتدي ملابس عادية اليوم لتولي هذه المهمة بعكس المرات السابقة، فيما رحب الركاب بهذه الخطوة التي أنقذت الموقف حيث ظهروا في الفيديو وهم يصفقون له.

https://twitter.com/breakingavnews/status/1169297822925152266?s=20