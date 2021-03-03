الكويت.. رجل يحاول سرقة "وانيت" من داخل مخفر الشرطة

محجوز بسبب مخالفة استهتار ورعونة

من مخالفة استهتار ورعونة إلى قضية سرقة، فقد تحوّلت جرأة مواطن كويتي تسلّل إلى ساحة أحد المخافر، للفرار بـ"وانيت" محجوز إلى قضية محاولة سرقة، أحيل بموجبها إلى التحقيق.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الراي" الكويتية: إن ضابطاً في مخفر كبد، وفي أثناء قيامه بواجب الدوام فوجئ بشخص غريب في ساحة المخفر، وعند الاقتراب منه حاول الرجل الفرار، إلا أنه استطاع الإمساك به، وبالتدقيق على هويته اتضح أنه مواطن، وبسؤاله عن سبب وجوده، ذكر أنه حاول الهرب بـ"وانيت" محجوز؛ بسبب مخالفة استهتار ورعونة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الضابط أحال المتهم إلى التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.