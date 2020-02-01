وزير التعليم يعلن تحديث خطط الطوارئ للوقاية من #فيروس_كورونا

دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ اليوم، إنه تأكيداً على دور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.

وأضاف الوزير: كما تمّت دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.

حمد آل لشيخ فيروس كورونا الجديد

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01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441 11:25 AM

دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة

وزير التعليم يعلن تحديث خطط الطوارئ للوقاية من #فيروس_كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ اليوم، إنه تأكيداً على دور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.

وأضاف الوزير: كما تمّت دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.

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حمد آل لشيخ فيروس كورونا الجديد

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