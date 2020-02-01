وزير التعليم يعلن تحديث خطط الطوارئ للوقاية من #فيروس_كورونا

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ اليوم، إنه تأكيداً على دور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.
وأضاف الوزير: كما تمّت دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.
حمد آل لشيخ فيروس كورونا الجديد
دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة
قال وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ اليوم، إنه تأكيداً على دور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.
وأضاف الوزير: كما تمّت دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.