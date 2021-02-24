الأرصاد تنبه: أمطار رعدية على نجران تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.