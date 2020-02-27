الإثارة والندية في قمة النصر والأهلي.. والتعاون يسعى للثأر من الهلال

في افتتاح الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين مثيرتين ، تحدد نتائجها صدارة ووصافة الترتيب.

تجمع المباراة الأولى التعاون ونظيره الهلال عند الساعة 6:40 مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال يخوض اللقاء سعيًا لخطف النقاط الثلاث والحفاظ على صدارة الترتيب (44 نقطة) وسط غياب مدافعه عبدالله الحافظ ( بداعي الإصابة) كما يشهد الفريق عملية "تدوير" من قِبل المدير الفني للفريق "رازفان" نظرًا لتداخل البطولات المحلية والآسيوية ، إلا أنه يعول الكثير على الأوراق الرابحة في "دكة البدلاء"

في المقابل يأمل التعاون الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل رد هزيمة الدور الأول من الهلال، وضم نقاط اللقاء إلى رصيده ( 26 نقطة)، وتخطي المركز السادس والاقتراب أكثر من مربع الكبار .

وفي لقاء عنوانه (قمة الجولة 20) يستضيف النصر (الثاني بـ 41 نقطة)، نظيره الأهلي (الثالث بـ 33 نقطة )، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ 8:40 مساءً .

إذ يسعى النصر إلى مواصلة الفوز والمنافسة على صدارة الدوري للحاق بغريمه التقليدي الهلال المتصدر، بينما يسعى الأهلي للفوز وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين نظيره الوحدة الرابع الذي يتعادل معه بالنقاط نفسها.

وتشكل المواجهة أهمية كبرى للضيف (الأهلي)، إذ عليه خطف النقاط الثلاث، إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة، كونه يواجه أحد المتنافسين على الصدارة، ومن ثم ينتظر تعثر المتصدر حاليًا (الهلال) ليعود للمنافسة على اللقب.