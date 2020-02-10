الهلال يستهل مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي بهدفين في "شهر خوردو"

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا" مشواره في حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بفوز ثمين على نظيره شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل بالإمارات العربية المتحدة بعد اختيار الأندية السعودية لها أرضاً محايدة تقام عليها المواجهات التي في ضيافتها مع الأندية الإيرانية.

بدأ الشوط الأول وفرض حامل اللقب أسلوبه التكتيكي على المباراة منذ دقائقها الأولى، مع ضياع كم فرص وسوء استغلال لها والتي تتحطم على الجدار الدفاعي للفريق الإيراني.

لكن الهلال نوع الأسلوب باعتماده على التسديد من خارج المنطقة وهو ما تحقق عند الدقيقة 44 عندما سدد البيروفي كاريلو كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الإيرانية، معلناً بذلك تقدم فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأزرق على مجريات المواجهة، وتمكن من زيادة الغلة عند الدقيقة 68 عبر المهاجم بافاتيمبي غوميز بعد جهد كبير قام به كاريلو من الجهة اليسرى في سبيل تحضير الكرة وصلت للأول لم يبذل جهداً كبيراً في ترجمتها هدفاً في شباك الفريق الإيراني.

استمرت النتيجة بتفوق الهلال حتى أعلن حكم المواجهة فوز الهلال بهدفين دون مقابل.