ترقية 3276 فرداً من منسوبي ‎حرس الحدود

يشمل الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي ‎حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

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20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 11:23 PM

يشمل الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات

ترقية 3276 فرداً من منسوبي ‎حرس الحدود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي ‎حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

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