ترقية 3276 فرداً من منسوبي ‎حرس الحدود

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
يشمل الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات
أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.