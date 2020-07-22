العارضة.. مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم يُكَرّم أبطال الصحة

نظير جهودهم التطوعية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا

كرّم مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بالعارضة بمنطقة جازان، عددًا من رؤساء ولاعبي فِرَق المحافظة العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المشرف العام لمكتب الرابطة بالعارضة عبدالله معشي، بجهود الزملاء اللاعبين العاملين في القطاع الصحي، وما يبذلونه من جهود لمكافحة فيروس كورونا مقدمًا لهم شكره واعتزازه بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

حضر التكريم كل من مدير مكتب الرابطة أحمد معيدي ونائبه سلمان سحاري وعدد من رؤساء فِرَق المحافظة.

وفي نهاية التكريم قدّم المكرّمون شكرهم وتقديرهم لمكتب الرابطة بالعارضة على الاحتفال والتكريم متمنين للجميع التوفيق.