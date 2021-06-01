"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على  المدينة المنوّرة

قال: تُصحب بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 11:19 AM

قال: تُصحب بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على  المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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