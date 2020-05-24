تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

روبرت كوخ: إجمالي حالات الإصابة 178281 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:43 AM

روبرت كوخ: إجمالي حالات الإصابة 178281 حالة

تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.

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