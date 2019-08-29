إنجاز عالمي.. "الزهراني" ينجح في تدخل جراحي خطير لقلب سعودي يبلغ 118 عاماً

يعود لأسرته في بيشة غداً الجمعة بعد عملية معقدة

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إضافة إنجاز طبي جديد بواسطة استشاري القلب الدكتور بدر الزهراني ؛عندما ساهم بعد مشيئة الله في إنقاذ حياة مسن سعودي يبلغ من العمر 118 عاماً، حيث تم إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي.

قصة الإنجاز العالمي وخطورته تمثلت بعد نقل المريض بواسطة الإخلاء الطبي من محافظة بيشة إلى الرياض، وتولى الدكتور بدر الزهراني استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ورئيس الفريق الطبي الكشف على المسن الذي كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، ما تسبب بصعوبة في التنفس وفقدان للوعي بشكل مستمر.

وعكف الفريق الطبي على إجراء الفحوصات اللازمة للمريض، من أشعة مقطعية وصوتية للقلب، وتقرر إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي، وبدأت العملية بلا تخدير كامل، فقط تخدير موضعي مع بعض المهدئات، واستغرقت ساعة و15 دقيقة بالنظر لكبر سن المريض وخطورة الموقع وحساسية الشرايين، ونجحت العملية بتوفيق الله ثم همّة الفريق الطبي، وتجاوز مرحلة الخطر، وأفاق من التخدير بعد ساعة، وثبت إمكانية ممارسته لحياته بشكل طبيعي، مع متابعته في عيادة طب القلب للكبار بشكل دوري.

وفي ذات السياق كشف الدكتور "الزهراني" أن هذه الحالة تعتبر استثنائية نظراً لكبر سن المريض، حيث يعد أكبر مريض في العالم يتم له هذا النوع من العمليات في تغيير الصمام؛ فقد سبقه مريض آخر يبلغ من العمر 102 عام، ومن المنتظر أن يغادر سريره الأبيض غداً الجمعة متوجهاً لأسرته في بيشة مسقط رأسه.

وأرجع "الزهراني" الإنجاز المسجل باسم الوطن، لله أولاً، ثم بفضل ما يملكه المركز من كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، وإمكانيات تضاهي مثيلاتها في المراكز المتخصصة العالمية، مشيراً أن ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قدما دعماً لامحدود للخدمات الطبية.

يشار إلى أن الدكتور بدر الزهراني حاصل على الزمالة الأمريكية والبورد الأمريكي بأمراض الباطنة، وأمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية وقسطرة الشرايين الطرفية من أرقى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد سفيراً لجامعة "كاليفورينا ساندييغو" بعد أن أمضى 15 عاماً في خدمة "القلب" دراسة وتخصصاً وزمالة.