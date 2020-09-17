وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجري

بحثا تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين.

واستعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 02:40 PM

بحثا تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين.

واستعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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