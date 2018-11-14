"الأرصاد" تنبه حائل.. أمطارٌ رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

تشمل بقعاء والغزالة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة خلال نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة حائل، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة في التنبيه إن منطقة حائل تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والأجزاء المجاورة وتبدأ الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الأربعاء.

وأصدر نظام الإنذار المبكر في وقتٍ سابق، تنبيهَيْن، أحدهما متقدم للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.





وقالت "الأرصاد" في التنبيه المتقدم إن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، ونشاط للرياح، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة (حفر الباطن، وتضم النعيرية والخفجي والعاذرية ومنفذ الرقعي والأجزاء المجاورة لها)، وقد تشمل الدمام والجبيل. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر للمنطقة، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل هذه الحالة الأحساء، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.