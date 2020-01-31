"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا وجهات النظر

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير السفير الأمريكي لدى المملكة

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 01:24 AM

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا وجهات النظر

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير السفير الأمريكي لدى المملكة

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