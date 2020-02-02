إنفاذاً لتوجيهات القيادة وبإشراف وزير الخارجية .. وصول طائرة خاصة من الصين تقل الطلبة السعوديين

تمت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة بالتعاون مع السلطات الصينية

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وبإشراف ومتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصلت اليوم الأحد الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، حيث تمّت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاوناً كاملاً مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين، وتولت وزارة الصحة استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

تأتي عملية إجلاء الطلبة السعوديين ضمن الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين إثر الحالة الصحية المتمثلة بفيروس كورونا الجديد، وبذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين قد غادروها، خاصة الأسر والطلبة المقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية، فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم حالة بحالة.

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قال: وصلوا بخير ونقدّر عالياً جهود السلطات الصينية التي أسهمت في تذليل كل العقبات

فيصل بن فرحان عن إجلاء الطلاب الـ ١٠ من ووهان: توجيه للقيادة وجهود للسفارة

أكّد وزير الخارجية فيصل بن فرحان؛ أنه بفضل توجيهات القيادة تمّ إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تمّ -بحمد الله- إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية، ووصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية.. بذلت سفارتنا جهوداً كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبوءة، ونقدّر عالياً جهود السلطات الصينية التي أسهمت في تذليل العقبات ومساعدة فرقنا على الأرض.