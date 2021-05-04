تمديد تكليف "الشهراني" مديرًا لإدارة الخدمات العامة بـ"صحة بيشة"

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قرارًا يقضي بتمديد تكليف "مهدي جفين محمد الشهراني" مديرًا لإدارة الخدمات العامة بصحة بيشة.

وثمّن "الشهراني" ثقة مدير الشؤون الصحية ببيشة، وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التمديد، والذي سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات.

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04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 12:56 AM

تمديد تكليف "الشهراني" مديرًا لإدارة الخدمات العامة بـ"صحة بيشة"

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قرارًا يقضي بتمديد تكليف "مهدي جفين محمد الشهراني" مديرًا لإدارة الخدمات العامة بصحة بيشة.

وثمّن "الشهراني" ثقة مدير الشؤون الصحية ببيشة، وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التمديد، والذي سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات.

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