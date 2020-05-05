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إجمالي الحالات 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها

الصحة المصرية: تسجيل 388 إصابة بكورونا.. و16 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 383 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و16 وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 7201 حالة؛ من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.