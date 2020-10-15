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اطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق

محافظ "منشآت" يزور "جاهز" وينوه بقدرة الشباب السعودي على المنافسة

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زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد شركة جاهز الدولية في مقرها الرئيس في الرياض، حيث اطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة.



واستعرض الرئيس التنفيذي لجاهز غصاب المنديل أمام المحافظ أهم تطورات المنشأة السعودية الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة من عمر التطبيق المنتشر حاليًا في السعودية.



وعلى هامش الزيارة نوه محافظ "منشآت" بقدرة الشباب السعودي على المنافسة والتميز في جميع المجالات مقدما شكره لمسؤولي جاهز على ما شاهده من إمكانيات تعتمد على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفرق.



وقال المنديل اعتمدنا كثيرًا في جاهز على الكوادر السعودية، والسبب أنهم الأجود وليس لأنهم سعوديون فقط"، مبينًا أن الأرقام في تصاعد يومي بالنسبة للمستفيدين الجدد من تطبيق جاهز، وأن "تركيز التطبيق على رفع معايير الجودة في العمليات وأن هدف الشركة أن تكون الرقم واحد بالمملكة ومن ثم التوسع في الدول العربية.



وفي نهاية الزيارة قدم المنديل شكره لمحافظ "منشآت" على الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة التي تحرص على التعامل كشريك أساسي في دعم المشاريع من منطلق وطني رائع.



رافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.