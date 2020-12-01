ألمانيا.. عملية دهس لمجموعة من المارّة في مدينة ترير وأنباء عن إصابات

الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث

أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر في الشرطة بأن شخصًا مجهولًا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وأنباء عن إصابات.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

وذكرت الإذاعة العامة أن الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.