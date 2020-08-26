إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا

موسكو لا تزال تلتزم الصمت حيال الحادث

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.

وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

حادث تصادم القوات الروسية

1

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 07:55 PM

موسكو لا تزال تلتزم الصمت حيال الحادث

إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 874

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.

وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حادث تصادم القوات الروسية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020