إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا

موسكو لا تزال تلتزم الصمت حيال الحادث

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.

وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.