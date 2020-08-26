تَصَادم مروري على طريق هدى الشام بمكة يخلّف 9 إصابات.. اثنتان حالتهما خطيرة

وقع فجر اليوم وباشرته 5 فِرَق إسعافية لتقديم الخدمة للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى

أصيب 9 أشخاص في حادث مروري وقع فجر اليوم على طريق هدى الشام بمكة المكرمة، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، وتم نقل الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلًا، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق هدى الشام في اتجاه مدركة، وبه عدد الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان قائلًا: حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 9 إصابات؛ منها 5 إصابات متوسطة الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان خطرتان؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.