"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547357 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536406 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8730 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 163 حالة.