شاهد.. العاملة الثالثة لجباية الزكاة تصل بلقرن وتباشر أعمالها

بدأت بتسليم المزكين الوثائق المعتمدة.. تخرج في الأول من رجب

وصلت، يوم أمس، عاملة عسير الثالثة لجباية زكاة بهيمة الأنعام، إلى مدينة سبت العلايا بمحافظة بلقرن، وستمكث ثلاثة أيام ثم تنتقل إلى مركز البشائر ولمدة يومين، وتختتم مهمتها في مركز عفراء.

وبدأ أعضاء العاملة الثالثة في استقبال المزكين المكلفين، في مقرهم مقابل جامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا، وتسليم المزكين الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عينًا أو نقدًا، وتتواجد بمنطقة عسير 6 عوامل لجباية الزكاة وتخرج العاملة في الأول من شهر رجب من كل عام.

وخصصت العاملة الثالثة، رقم اتصال لاستقبال الاستفسارات والتنسيق: (0500431831).