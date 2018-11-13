المسابقات تقرر كلاسيكو الهلال والأهلي 20 ديسمبر.. وتخفي موعد ديربي جدة

أصدرت تعديلاً شمل 12 مباراة

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلاً على عدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل 12 مباراة تراوح ما بين تغيير في مواعيدها أو نقلها إلى ملعب جديد.

فقد تم تقديم موعد كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والأهلي مدة يومين عن موعده المقرر سابقاً ليقام في 20 ديسمبر المقبل، فيما لم تحدد اللجنة موعداً جديداً لديربي مدينة جدة بين الاتحاد والأهلي، وتركت تحديده للوقت لاحق.