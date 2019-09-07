مصر.. انقضاء دعوى جنائية بحق الرئيس السابق "مرسي" لوفاته

"الجنايات" أصدرت أحكاماً بالمؤبد ضد قيادات الإخوان في "اقتحام الحدود"

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، وخمسة آخرين، خلال إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة صبحي صالح، وحمدي حسن، وستة آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للرئيس السابق محمد مرسي؛ لوفاته.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 2015 بإعدام كل من محمد مرسى، ومحمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد".

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 خلال ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم: "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.