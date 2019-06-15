شاهد.. "عبث أطفال" يتسبب باحتجاز طفلين داخل شقتهما إثر حريق في عمارة بـ "جابرية ينبع"

"الجهني": إنقاذ امرأة وطفلتها من الشقة المجاورة للحادث عن طريق السلالم

تسبب عبث أطفال ظهر اليوم في نشوب حريق بعمارة سكنية في حي الجابرية بمحافظة ينبع، واحتجاز طفلين داخل شقتهما، إضافة لإنقاذ امرأة وطفلتها من الشقة المجاورة عن طريق السلالم، إثر إصابتهما باختناق، فيما نقل الهلال الأحمر الطفلين للمستشفى وحالتهما مستقرة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، إن الدفاع المدني بمحافظة ينبع أنقذ عند الساعة ١٣:٠٥ ظهر اليوم السبت طفلين احتجزا داخل شقتهما إثر نشوب حريق في عمارة سكنية بحي الجابرية وإصابتهما باختناق نقلا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة وإنقاذ امرأة وطفلتها من الشقة المجاورة للحادث عن طريق السلالم.

وأضاف "الجهني" أنه تم السيطرة على الحادث من قِبل فرق الدفاع المدني الذي اقتصر على صالة داخل شقة بالملحق، مؤكدًا أنه من خلال إجراءات التحقيق الأولية يحتمل أن يكون سبب الحادث ناتجًا عن عبث أطفال.

وأكد "الجهني" عدم ترك الأطفال وحدهم من دون متابعة ورقابة في ظل وجود كثير من المخاطر المحتملة وترك أدوات الاشتعال في متناولهم داخل المنزل، متمنيًا السلامة للجميع.