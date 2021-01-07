130070 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

الصحة العمانية: بلغ إجمالي الوفيات 1505 حالات وفاة

أوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 130070 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1505 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122556 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 69 حالة والمنومين في العناية المركزة 29 حالة.