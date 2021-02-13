الأهلي: حسين المقهوي يجري عملية جراحية ناجحة

لم يُكشف عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب

أعلن نادي الأهلي اليوم السبت، خضوع لاعب الفريق الكروي الأول حسين المقهوي لعملية جراحية في الجيوب الأنفية دون أن يكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "أجرى لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن حسين المقهوي عملية جراحية في الجيوب الأنفية ظهر اليوم، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف: "فيما سيحدد التقرير النهائي للطبيب المعالج بعد (٣) أيام من الآن، المدة اللازمة لبرنامجه العلاجي والتأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية".