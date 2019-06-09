"ابن مشهور" لرتبة عميد بسجون الشرقية

قلّد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله النفجان، محمد بن مشهور آل مشهور رتبتَه الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وقدّم "النفجان" التهاني والتبريكات للعميد "ابن مشهور"، على ترقيته، وحثّه على بذل المزيد من العطاء المتواصل.



من جانبه شكر العميد "ابن مشهور" القيادةَ الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعدّ حافزًا قويًّا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.