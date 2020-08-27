240 ألف طالب وطالبة يتفاعلون مع البرنامج الصيفي "9 رحلات من الفضاء"

بهدف تثقيف وتوعية الشباب بعلومه وبما يلبي شغف المهتمين منهم بهذا القطاع

اختتمت مساء يوم أمس فعاليات البرنامج الصيفي لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بعنوان "9 رحلات في الفضاء" الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم؛ بهدف تثقيف وتوعية الشباب بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغف المهتمين منهم بهذا القطاع.

وشمل عددًا من الموضوعات والتجارب العلمية المتعلقة بقطاع الفضاء استمرت 3 أسابيع.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ بتفاعل المشاركين مع البرنامج خلال الثلاث أسابيع الماضية، والذي تجاوز (240 ألف طالب وطالبة) عبر المنصات التفاعلية المختلفة؛ مبينًا أن الهيئة من خلال برنامج تنمية رأس المال البشري "أجيال الفضاء"، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ملهمة من شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجالاته؛ وذلك من خلال طرح عدد من المشروعات والمبادرات لتمكين الشباب من قيادة هذا القطاع والنهوض به؛ سعيًا لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية المتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء؛ للمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام الشباب وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية، وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري.

وعد وزارة التعليم الشريك الاستراتيجي للهيئة السعودية للفضاء؛ حيث جاء هذا البرنامج الصيفي ليمثل بداية التعاون المشترك بين الجهتين، الذي يستهدف من خلاله الشباب الطموح لتشجيعهم وتمكينهم على تعلم علوم الفضاء؛ حيث يوفر البرنامج الفرصة للمشاركين استكشاف عالم الفضاء؛ وذلك من خلال طرح العديد من الموضوعات والتجارب العلمية والتثقيفية التي من شأنها توسيع آفاق المعرفة والعلم في هذا القطاع.

يُذكر أن البرنامج تَضَمّن تسع رحلات افتراضية تفاعلية لمدة ثلاثة أسابيع؛ كل أسبوع ثلاثة أيام (اثنين، ثلاثاء، أربعاء) ولمدة ساعتين لكل جلسة، وهو برنامج إثرائي تعليمي افتراضي يندرج ضمن مبادرات برنامج أجيال الفضاء؛ بهدف تعليم علوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغف أبنائنا المهتمين في هذا القطاع وإثرائهم فيه.