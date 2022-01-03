السديس يشيد بقوات التحالف ويؤكّد دورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

دعا إلى أن يحفظ جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء على كل ما يقومون به من أعمال جليلة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بقواتنا المسلحة وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة مؤكّداً دورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وصد عدوان الإرهابيين ومَن يموّلهم ويقف وراءهم.

وبيّن الشيخ الدكتور السديس؛ أن حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لها دورٌ كبيرٌ في حفظ الأمن والاستقرار في بلادنا خاصة، وجميع البلدان الإسلامية والعربية.

وفي الختام، دعا بأن يحفظ جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء على كل ما يقومون به من أعمالٍ جليلة في الحفاظ على بلادنا المباركة ومقدّساتها.